سوريا: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية هدفه كان معاقبة السوريين

اعتبر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن احتجاز السلطات البريطانية لناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق في وقت سابق من العام الجاري كان هدفه إلحاق الضرر بالشعب السوري وإجباره على دفع الثمن جراء وقوفه مع حكومة بلاده.

وقال في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالإنجليزية إن بريطانيا مارست قرصنة باعتراضها الناقلة، بزعم أنها كانت تنقل وقود تدفئة للسوريين.

وأضاف أنهم أرادوا بذلك إلحاق الضرر بالسوريين، وقال :"كان هناك من يتوقع من السوريين أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا".

ومن المقرر أن تبث القناة المقابلة صباح يوم غد.

وأفرجت بريطانيا في أغسطس الماضي عن الناقلة بعدما كانت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية احتجزتها في يوليو الماضي للاشتباه في نقلها نفطا إيرانيا إلى سوريا، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سورية.

وكانت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت هي الأخرى ناقلة بريطانية بزعم "تعطيلها نظام تحديد المواقع (جي.بي.إس) وإلقاء نفايات نفطية في مضيق هرمز"، وأفرجت عنها لاحقا.