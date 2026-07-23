 مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية: ثورة 23 يوليو مناسبة وطنية خالدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية: ثورة 23 يوليو مناسبة وطنية خالدة

ليلى محمد
نشر في: الخميس 23 يوليه 2026 - 11:27 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2026 - 11:27 ص

تقدم السفير عبد المطلب إدريس ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمكلف بتسيير السفارة الليبية بالقاهرة، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد السفير عبد المطلب إدريس ثابت أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تؤكد مكانة مصر الراسخة ودورها التاريخي في صون استقرار المنطقة وترسيخ ركائز الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن مصر، بقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم، ستظل عصية على كل محاولات المساس بأمنها أو النيل من مكانتها، بما تمثله من ثقل حضاري وسياسي عربي راسخ.

واختتم السفير عبد المطلب إدريس ثابت تهنئته سائلًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والتقدم والازدهار، وأن يحفظها قيادةً وشعبًا.

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