لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن الجدول الزمني للانتخابات التشريعية 2026

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الخميس، جدول المدد القانونية للانتخابات التشريعية 2026، المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، وفقًا للمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص، وبما يتوافق مع أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007 وتعديلاته.

وأوضحت اللجنة، أن فتح مراكز تسجيل الناخبين في الضفة الغربية يبدأ صباح يوم السبت الموافق 15 أغسطس، ويستمر لمدة 5 أيام حتى مساء يوم الأربعاء 19 أغسطس، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفيما يتعلق بمرحلة الترشح، يُفتح باب الترشح صباح يوم السبت الموافق 26 سبتمبر ولمدة 12 يومًا، ويُغلق مساء يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، فيما تنطلق الدعاية الانتخابية ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر وتستمر لمدة 21 يومًا، وتتوقف الدعاية الانتخابية (الصمت الانتخابي) يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر.

ويُجرى الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر، فيما يكون الاقتراع العام يوم السبت الموافق 28 نوفمبر.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة من إعدادها، وتُنشر النتائج النهائية خلال أسبوعين من تاريخ الاقتراع، بعد انتهاء الطعون القانونية على النتائج، وفقًا للقانون.