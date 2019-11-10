الآلاف يهتفون لإمبراطور اليابان وزوجته في موكب يجوب العاصمة طوكيو

هتف عشرات الآلاف من المواطنين اليابانيين لامبراطور اليابان الجديد، ناروهيتو وزوجته، الامبراطورة، ماساكو، فيما كان موكبهما يمر عبر طوكيو اليوم الأحد.

وحيا الزوجان الملكيان، اللذان كانا يتحركان في سيارة مكشوفة سوداء، الشعب في موكب، أقيم تحت سماء زرقاء مشرقة على طول مسافة 4.6 كيلومتر من القصر الإمبراطوري إلى مقر ملكي آخر في منطقة "أكاساكا"، حيث مر عبر مبنى البرلمان الياباني في الطريق.

ويقيم ناروهيتو البالغ من العمر 59 عاما وماساكو البالغة من العمر 55 عاما حاليا في قصر "اكاساكا" حيث يخضع القصر الإمبراطوري لتجديدات، وتم نشر حوالي 26 ألف رجل شرطة لتوفير الأمن في الحدث.

وكان من المقرر إقامة الموكب عقب التنصيب في 22 أكتوبر، لكن تم تأجيله في أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار هاجيبيس القاتل في وقت سابق من الشهر الماضي.

وكان موكب الإمبراطور السابق أكيهيتو في نوفمبر 1990 قد شهد خروج حوالي 120 ألف شخص لمتابعته.