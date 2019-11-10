بريطانيا تحيي «أحد الذكرى» بمشاركة العائلة المالكة وجمع من كبار الساسة في البلاد

انضم أفراد العائلة المالكة وكبار الساسة في بريطانيا، اليوم الأحد، إلى المئات من قدامى المحاربين لإحياء ذكرى مَن فقدوا أرواحهم في الحروب، في مراسم إحياء "أحد الذكرى".

ونحّى رئيس الوزراء بوريس جونسون، وزعيم حزب العمال جيريمي كوربين وزعماء الأحزاب السياسية الأخرى الانشغال بحملاتهم الانتخابية جانبا لحضور قداس "أحد الذكرى" الذي أقيم عند النصب التذكاري للجندي المجهول في شارع وايت هول وسط العاصمة لندن، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقام ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بوضع إكليل من الزهور على النصب نيابة عن الملكة إليزابيث، التي شاهدت القداس من شرفة قريبة، وتبعه الأميران وليام وهاري، اللذان وضعا إكليلين من الزهور.

وحضر القداس خمسة رؤساء وزراء سابقين هم السير جون ميجور، وتوني بلير، وجوردون براون، وديفيد كاميرون وتيريزا ماي.

وعقب المراسم، بدأ الآلاف من قدامى المحاربين وأفراد القوات المسلحة مسيرة أمام نصب الجندي المجهول تكريما للذين سقطوا في النزاعات القديمة والحديثة.

وتحيي المملكة المتحدة "أحد الذكرى" في الأحد الثاني من شهر نوفمبر من كل عام، إحياء لذكرى ضحايا النزاعات الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الأولى والنزاعات التي تلتها، بينما يتم إحياء "يوم الهدنة" في 11 نوفمبر في ذكرى توقيع الهدنة بين دول الحلفاء وألمانيا لإنهاء الحرب العالمية الأولى.