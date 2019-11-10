نادال يتدرب تحت أنظار جوران إيفانسيفيتش مدرب ديوكوفيتش

تدرب لاعب التنس الإسباني والمصنف الأول عالميُا، رافاييل نادال، السبت على ملعب «O2» بلندن لمواصلة تحسين إرسالاته، وكان ذلك تحت أنظار جوران إيفانسيفيتش، مدرب اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في البطولة الختمية للتنس.

وتدرب نادال لمدة ساعتين، حيث قام بالتدريب أولا على أحد الملاعب الخارجية ومن ثم على الملعب المركزي «O2». وفي كلتا الحصتين تدرب بجوار اللاعب النمساوي دومينيك تيم، الذي يقوم التشيلي نيكولاس ماسو بتدريبه.

وواصل اللاعب الإسباني، الذي لا يزال يتعافى من آلام البطن التي أجبرته على الانسحاب من نصف نهائي بطولة باريس بيرسي لتنس الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، العمل على تحسين إرسالاته قبيل انطلاق البطولة الختامية يوم الإثنين المقبل.

وخلال جزء كبير من المران كان إيفانسيفيتش حاضرًا لمتابعة تحركات نادال، الذي من الممكن أن يحافظ على صدارة الترتيب العالمي في حال بلوغه نهائي البطولة.

ومن جانبه، صرح كارلوس مويا، مدرب المصنف الأول عالميًا نادال والذي أجبرته آلام البطن على الانسحاب من نصف نهائي بطولة باريس بيرسي لتنس الأساتذة ذات الـ1000 نقطة، لـ«إفي» السبت بأن إرسال اللاعب الإسباني بلغت قوته «80%» مؤكدًا أنهم «يقومون بالخطوات المناسبة».

وأوضح مويا عقب التدريب الذي أجراه نادال اليوم «نحن نحرز تقدما في كل يوم بشكل جيد، ومن الواضح أننا سنعود إلى المستوى في الوقت المناسب. وغدا سيكون حاسما حيث سنرى إلى أين وصلنا».

وخلال المران كان نادال يسدد الإرسال بشكل أكثر قوة، ولكن دائما تحت إشراف الطبيب أنخيل رويز كوتورو.

وبسؤاله حول نسبة قوة إرسال نادال، أجاب مويا بأنها بلغت «80%» وأنه غدا سيحاولون تحسين الأمر قبل مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف الإثنين المقبل في افتتاحية البطولة الختامية للتنس المقامة في لندن.

وأضاف مويا «نحن نقوم بالخطوات المناسبة، غدا سنحاول بشكل أكبر الإثنين المقبل أيضا، هذا يستغرق بعض الوقت ولكن ليس لدينا الوقت الذي نرغب في الحصول عليه، ولكننا لن نفعل أيضا أي شيء متهورا».