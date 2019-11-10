أرامكو تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب في السوق السعودية

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" مساء أمس السبت، نشرة الإصدار الخاصة بطرح جزء من أسهمها في السوق السعودية، بعد أن أعلنت نيتها بالطرح مطلع الأسبوع الماضي.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طلب الشركة بتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن فترة الطرح وبناء سجل الأوامر تبدأ اعتبارا من 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 4 ديسمبر 2019.

وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 28 نوفمبر 2019.

وقال البيان إن الاكتتاب يستهدف الشريحتين الأولى "المؤسسات المكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة".

والثانية تستهدف "المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة".

وأشارت أرامكو إلى أنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي يتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعليا في عملية بناء سجل الأوامر من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية وفقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.

وتبحث الشركة بيع ما يصل إلى 5ر0 بالمئة من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأوَّلي.

وأعطت أرامكو إشارة البدء في الطرح العام الأولي الأسبوع الماضي. ولم تذكر الشركة تفاصيل بشأن حجم ما سيتم بيعه أو متى ستبدأ عملية الإدراج في البورصة، في حين تراوحت تقييمات الخبراء للشركة بين 2ر1 و3ر2 تريليون دولار.