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إسرائيل: وزير خارجية البحرين يزور بلادنا قريبا

اسرائيل - ارشيفية
اسرائيل - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 9:15 م
أعلنت صفحة إسرائيل بالعربي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، عن زيارة وزير الخارجية البحريني لإسرائيل قريبًا.

وأضافت الصفحة: «‏قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سيزور إسرائيل قريبا، وستكون هذه أول زيارة علنية لمسؤول رفيع في الحكومة البحرينية إلى إسرائيل».

وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إعلان السلام مع مملكة البحرين بأغلبية 62 صوتا ومعارضة 14.

واتفق كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وملك البحرين حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال شهر سبتمبر الماضي، على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.


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