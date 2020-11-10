كبار العلماء السعودية: الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل الإسلام

اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، تنظيم الإخوان "جماعة إرهابية منحرفة"، لا تمثل منهج الإسلام.

وقالت الهيئة، في بيان، "إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت هيئة كبار العلماء أن الإخوان "جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".

ودعت الهيئة الجميع للحذر من هذه الجماعة، وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.