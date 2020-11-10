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أعلن بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة بيع خماسي الفريق محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد التوني ومحمد مسعد لفريق سيراميكا كليوباترا بداية من الموسم المقبل.

وقال بكري سليم في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": "الخماسي محمد إبراهيم وأحمد سامي وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد سينتقل إلى سيراميكا كليوباترا مقابل 27 مليون جنيه".

وأضاف: "الاتفاق تم بنسبة كبيرة والرقم مرضي للغاية في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

وكان محمد إبراهيم على وشك الانتقال للنادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية الماضي إلا أن المفاوضات توقفت منذ تعاقد الفريق الأحمر مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.