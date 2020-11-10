«العدل الأمريكية» تسمح بالتحقيق حول المخالفات التى يحتمل أنها ارتكبت خلال الانتخابات الرئاسية

سمح وزير العدل الأمريكي وليام بار للمدعين العامين الفيدراليين بمتابعة التحقيقات في "الادعاءات المدعومة بأدلة" حول "المخالفات" التي يحتمل أنها ارتكبت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكتب بار في خطابه إلى المدعين الفيدراليين ومكتب التحقيقات الفيدرالي ، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، "أفوضك بمتابعة الادعاءات الجوهرية بشأن مخالفات التصويت وجدولة الأصوات قبل التصديق على الانتخابات في ولاياتك القضائية"، مطالبا بعدم متابعة المزاعم "الوهمية أو بعيدة الاحتمال" غير المؤسسة بقرائن أكيدة.

جاء ذلك بعد عدة ساعات من لقاء بار مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي قال في وقت سابق إن لترامب الحق في رفع الدعاوى القضائية للنظر فيما وصفه بـ"المخالفات" التي جرت في انتخابات الأسبوع الماضي.

وكانت حملة ترامب أعلنت في وقت سابق رفع عدد من الدعاوى القضائية للتشكيك بإعلان فوز بايدن، الذي تناقلته وسائل إعلام أمريكية، كان آخرها، رفع دعوى ضد نظام التصويت عبر البريد في بنسلفانيا.

وتطالب الدعوى بإصدار أمر قضائي طارىء لوقف المسؤولين عن التصديق على فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الولاية.

وسبق أن أطلق ترامب سلسلة مزاعم بحصول تزوير من دون تقديم أي دليل، وقال إنه فاز بالانتخابات بعد أن أعلنت وسائل إعلام فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وضمن بايدن حاليا أصوات 290 ، متخطيا الحد الأدنى المطلوب للفوز والمحدد بـ270 صوتا، فيما حصل ترامب على 214 صوتا.