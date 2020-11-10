تُوفي صباح الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وذلك حسبما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية، في خبر عاجل، منذ قليل.

وكانت عائلة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين، أعلنت إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية مما دفعهم لنقله إلى مستشفى «هداسا» الإسرائيلي في مدينة القدس قبل نحو شهر.

وخلال حياته تقلد عريقات مناصب عدة في السياسة الفلسطينية كان آخرها منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2015.

وفي هذا التقرير تستعرض الشروق أبرز المراحل من حياة الراحل صائب عريقات

المراحل الأولى من حياة عريقات

ولد عريقات يوم 28 أبريل 1955 في بلدة أبو ديس بالقدس عندما كانت تحت الإدارة الأردنية، وهو السادس من بين سبعة إخوة بين ذكور وإناث.

أقام والده رجل أعمال فترة طويلة في الولايات المتحدة حتى سافر عريقات وهو في سن السابعة عشرة إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ثم حصل على الشهادة الجامعية من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية وجامعة برادفورد البريطانية التي حصل منها على درجة الدكتوراه في دراسات السلام.

وبعد نيله درجة الدكتوراه حصل على الجنسية الأمريكية، ثم عمل محاضرًا للعلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس كما عمل صحفيًا في جريدة القدس الفلسطينية لمدة 12 عاماً.

كبير المفاوضين الفلسطينيين.. لقب عريقات بعد مشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

تأثر مسار عريقات السياسي بإيمانه بالمفاوضات وسيلة وحيدة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وحاول في بداية حياته السياسية تجسيد ذلك بدعوته عام 1982 للحوار بين الأكاديميين الفلسطينيين والإسرائيليين، وافتتاحه عام 1983 برنامجا للتبادل الأكاديمي.

وكان عريقات الحاضر الدائم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سرا وعلانية، فكان نائبا لرئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد عام 1991 وما تلاه من مباحثات في واشنطن خلال عامي 1992 و1993، وبقي مفاوضا في جميع مراحل التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي.

ولتميزه في المفاوضات عُيِّن سنة 1994 رئيسا للوفد الفلسطيني المفاوض، وأصبح كبير المفاوضين الفلسطينيين عام 1995، وكان أحد المقربين من ياسر عرفات في اجتماعات كامب ديفد عام 2000 ومفاوضات طابا عام 2001

عريقات عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني

انتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 ممثلا عن أريحا وكان أحد المقربين من ياسر عرفات إبان قمة كامب ديفيد عام 2000 والمفاوضات التي أعقبتها في طابا عام 2001

واحتفظ بمقعده في المجلس التشريعي في الانتخابات البرلمانية عام 2006.

وخلال العام ذاته انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة، ثم اختير بالتوافق في نهاية 2009 عضوا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

عريقات يعاني من أزمة رئوية قبل إصابته بكورونا

أعلن مسؤولون فلسطينيون عام 2017 عن إصابة عريقات بفيروس فريد سبب له تلفا رئويا، مما جعله بحاجة ماسة لزرع رئة.

وفي 12 أكتوبر 2017 أعلن رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، حسام زملط عن نجاح عملية زراعة الرئة للدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة وذلك في مستشفى إنوفا بولاية فيرجينيا الأمريكية .