الكرملين ينفي أي صلة بين اتفاق وقف الحرب في قره باغ وحادث إسقاط المروحية الروسية

نفي دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي صلة لاتفاق وقف الحرب في قره باخ بحادث إسقاط القوات الأذربيجانية المروحية الروسية بالخطأ.

وقال بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن:"العمل على الاتفاق بدأ قبل وقت طويل من حادث المروحية".

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن توقيع اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ينص على إنهاء الحرب في قره باخ اعتبارا من اليوم، وإرسال قوة حفظ سلام روسية إلى المنطقة.

يذكر، أنه تم إسقاط مروحية روسية من طراز "Mi-24" من اتجاه مدينة ناخيتشيفان الأذربيجانية في أمس الإثنين.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد رافقت المروحية قافلة لقاعدة عسكرية روسية في أرمينيا وتعرضت لإصابتها بصاروخ محمول، أطلقته القوات الأذربيجانية، مما أسفر عن إعطاب المروحية ومقتل اثنين من طاقمها وإصابة ثالث.

واعترفت أذربيجان بمسؤوليتها عن الحادث، واعتذر علييف لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفتحت أذربيجان تحقيقا في الحادث وأعلنت استعدادها لتعويض الجانب الروسي.