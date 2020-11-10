 زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: من حق ترامب الطعن على النتائج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: من حق ترامب الطعن على النتائج

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 4:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 4:01 ص

قال ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب "من حقه" الطعن على نتائج الانتخابات من خلال المحاكم.

وقال مكونيل أمام مجلس الشيوخ في أول تصريحات علنية له منذ إعلان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات "الرئيس ترامب من حقه بنسبة 100 بالمئة النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته east five وأضاف ماكونيل "أعتقد أن الرئيس قدم طعونا قانونية في خمس ولايات على الأقل".

وردد ماكونيل خطاب ترامب قائلا "يجب عد جميع بطاقات الاقتراع القانونية ، ويجب ألا يتم عد أي بطاقات غير قانونية".
ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات ورفع سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن على النتيجة.

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