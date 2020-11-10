رئيس الوزراء البحريني يعزي أبو مازن في وفاة صائب عريقات‎

بعث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الثلاثاء، أعرب رئيس الوزراء البحريني عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبو مازن وللشعب الفلسطيني الشقيق، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.



وأشاد في البرقية بإسهامات الدكتور صائب عريقات رحمه الله، في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.



وتُوفي صباح الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إثر إصابته بفيروس كورونا.