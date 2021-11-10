وثّق بحّار مشهدًا للآلاف من طيور الزرزور التي وقفت على السفينة للاستراحة.

وشوهد في مقطع الفيديو، عدد ضخم من الطيور، وهي تصطف بشكل منظم مكونات السفينة، وكأنها تلتقط أنفاسها بعد رحلة شاقة.

و"الزرزوريات" طيور صغيرة إلى متوسطة الحجم، وكانت تنتشر قديمًا في أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما في بعض مناطق الشرق الأقصى وأستراليا، لكن عدة أنواع أوروبية وآسيوية أدخلت لأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.

أقصر الزرازير جسدا هو الأقدم منها، يبلغ طوله 15 سم، أما أخفها وزنا هو بوزن 34 جرامًا، بينما أكبر الزرازير يمكن أن يتجاوز 30 سم ويزن أكثر من 225 جرامًا.