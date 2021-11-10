جائزة الصحافة العربية تعلن المرشحين للفوز في دورتها العشرين

أعلن نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء المرشحين للفوز بدورتها العشرين من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه.

وأكدت لجنة جائزة الصحافة العربية أن تكريم الفائزين سيكون ضمن حفل ينطلق بهذه المناسبة، يوم 28 نوفمبر الجاري، سيقام في "ساحة الوصل" بمعارض إكسبو الدولي بإمارة دبي، موضحة أنه سيكون "أهم حدث حضاري وثقافي على مستوى العالم"، يحضره قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم.

من جهته، قال نائب مدير جائزة الصحافة العربية، جاسم الشمسي إن "اختيار ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي مكاناً لحفل توزيع جوائز الدورة العشرين للجائزة فرصة للتأكيد نهج دبي في تعزيز الروابط بين الشعوب، موضحا أن الاحتفاء بالمرشحين يجسد توجهات الأمانة العامة للجائزة لإلهام الصحافيين المبدعين على تقديم أفضل ما لديهم ضمن سياق صحفي رفيع المستوى.

وأعرب الجاسمي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة الجائزة ولجانها المتخصصة على صعيد تطوير الجائزة واعتماد الأعمال المرشحة للفوز في الدورة العشرين، مشيراً إلى أن المكانة التي أصبحت تتمتع بها الجائزة على مستوى العالم العربي والتي هي نتاج عمل جاد للتطوير المستمر، شارك فيه لفيف من رموز الصحافة وأعلامها في المنطقة.

وأوضح الشمسي أن نادي دبي للصحافة "اعتاد تبني خطوات استباقية نحو المستقبل لمواصلة دوره في تعزيز المشهد الصحفي في المنطقة العربية، مؤكداً نجاح الجائزة على مدار عقدين من الزمان في كسب ثقة واحترام أهل المهنة في ضوء التزام الجائزة بنسق واضح من المعايير والقيم في مقدمتها النزاهة والشفافية لتحافظ على مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز في عالم الصحافة العربية"، لافتاً إلى أن الوصول إلى قائمة المرشحين لنيل الجائزة هو في الحقيقة نجاح في قطع شوط طويل على درب التميز والأداء المهني الرفيع.

وضمت القائمة التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة، المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل فئة من فئات الجائزة، 11 عملا مصريا لصحفيين وصحفيات مصريين عن فئات الصحافة الاستقصائية والسياسية والإنسانية والثقافية والرياضية، فيما ترشّح 5 صحفيين وصحفيات مصريين من ضمن 6 مرشحين عن فئة الصحافة العربية للشباب، في حين ترشحت صحفية مصرية فقط عن فئة الصحافة الذكية.

ويُذكر أن جائزة الصحافة العربية قد كرمت على مدار تاريخها وخلال 20 عاماً ما يقارب 300 فائزا في عالم الصحافة ضمن الفئات المختلفة للجائزة والتي غطت مختلف التخصصات الصحافية.