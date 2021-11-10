العضايلة: ولي عهد الأردن اهتم بالاطلاع على الإنجازات المتحققة في عهد الجمهورية الجديدة

توجه سفير الأردن في القاهرة أمجد العضايلة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري على الاستقبال والحفاوة التي حظي بهما ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، والوفد المرافق، مؤكدًا أنها زيارة تاريخية.

وقال العضايلة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، إن ولي العهد الأردني كان مهتمًا بالاطلاع على الإنجازات المتحققة في عهد الجمهورية الجديدة، إضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى تخصيص برنامج مكثف لولي العهد الأردني بدأ أمس بلقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقبه لقاء مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، موضحًا أن الأمير استمع للتجربة المصرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن زيارة ولي العهد تضمنت الاهتمام بالتعاون السياحي وتوقيع 3 اتفاقيات للتعاون في مجال السياحة والاقتصاد، مؤكدًا أن الأمر يشكل أرضية خصبة لمزيد من التعاون والتبادل الاستثماري والتجاري.

ولفت إلى أن التعاون في مجال السياحة يشمل الترويج المشترك لخارطة الحج المسيحي بين الأردن ومصر وهذا الإرث التاريخي الهام والحضارة الإنسانية المشتركة بين الجانبين، قائلًا إن زيارات اليوم حوت برنامجًا مكثفًا بدأ من قاعدة المشير طنطاوي.

وتابع أن ولي العهد تابع العمليات الخاصة للقوات المسلحة المصرية وآلية التعامل مع مكافحة الإرهاب، معقبًا: «التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب مجال هام ولا بد من الاطلاع على التجربة المصرية وتبادل الخبرات».

ووصف قناة السويس بأنها إنجاز مصري عملاق، حيث استمع الأمير إلى إيجاز من الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، واطلع على التوسعة التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أن ولي العهد استمع إلى إيجاز حول التعاون بين المنطقة الاقتصادية في السويس ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن زيارة ولي العهد لمشيخة الأزهر محطة هامة؛ لأنها مؤسسة تنويرية لتوضيح صورة الإسلام المعتدل والدفاع عن رسالة الإسلام السمحة، مستطردًا: «سُر كثيرا فضيلة الإمام الأكبر بزيارة ولي العهد وأبدى الحرص الكبير ليكون لولي العهد الأردني دور ريادي في دعم المبادرات الشبابية التي تدافع عن الإسلام وتنقل الصورة العظيمة للدين الحنيف الذي أنقذ البشرية في محطات كثيرة بتاريخ الأمة».