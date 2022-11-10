 السفارة الروسية في إندونيسيا: بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو - بوابة الشروق
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السفارة الروسية في إندونيسيا: بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 11:05 ص | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 11:05 ص

قال ألكسندر توماكين، الملحق الصحفي بالسفارة الروسية لدى إندونيسيا، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يشارك في قمة مجموعة العشرين في بالي عبر الفيديو.

وأضاف توماكين: "يتم حاليا تحديد شكل مشاركة فلاديمير بوتين، قد يشارك في القمة عبر الفيديو كونفرنس"، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وفي سياق متصل، صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، بأن بوتين لن يحضر قمة بالي لمجموعة العشرين، وسيترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وقال بيسكوف: "تقرر أن يمثل سيرجي لافروف روسيا في قمة مجموعة العشرين".

وستعقد قمة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري.


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