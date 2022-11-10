ترامب: نتائج الانتخابات مخيبة للآمال نوعا ما

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي بأنها "مخيبة للآمال نوعا ما"، لكنه أشار إلى أنه يراها نجاحا شخصيا، رغم ذلك.

وكتب ترامب، اليوم الأربعاء، عبر منصة "تروث سوشال" التي شارك في تأسيسها، أن أغلبية المرشحين الذين دعمهم فازوا في الانتخابات.

وأضاف ترامب: "بينما كانت انتخابات الأمس مخيبة للآمال نوعا ما، من نواح معينة، إلا أنها من وجهة نظري الشخصية تمثل انتصارا كبيرا للغاية، 219 فوزا و16 هزيمة إجمالا، من قدم أداء أفضل من ذلك من قبل؟".

وخسر مرشحون مقربون من ترامب في سباقات محمومة، أو جاءوا خلف الديمقراطيين، في حين يتواصل فرز الأصوات. ولم يتضح ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من استعادة الهيمنة على مجلسي النواب والشيوخ.

ومني ترامب بهزيمة ساحقة بصورة خاصة في ولاية بنسلفانيا، حيث خسر مؤيده محمد أوز السباق على مقعد مجلس الشيوخ.