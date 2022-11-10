مستشار ترامب ينصح بتأجيل إعلان الترشح للرئاسة بعد جولة الإعادة بجورجيا

نصح جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتأخير إعلان ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية، إلى ما بعد جولة الإعادة على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا المقررة 6 ديسمبر المقبل.

وقال ميلر لموقع "نيوزماكس" الأمريكية: "أنصح الرئيس (السابق ترامب) بتأجيل إعلان ترشحه لما بعد سباق جورجيا، بين (الجمهوري) هيرشل ووكر والديمقراطي رافائيل وارنوك "، مضيفا: "كل شيء يعود إلى هيرشل ووكر وفوزه بمقعد مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا".

وتابع ميلر: "أنصح ترامب بالتأجيل إلى ما بعد سباق جورجيا، بعد فوز هيرشل ووكر"، ذاكرا أنه يجب أن تكون الأولويات كلها متعلقة بفوز ووكر.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن ترامب رفض تأجيل إعلان ترشحه.

وتُجرى جولة إعادة لانتخابات مجلس الشيوخ النصفية في ولاية جورجيا الأمريكية، بعدما فشل كل من هيرشل ووكر، ورافائيل وارنوك، في الحصول على نسبة 50%+1 من إجمال الأصوات.

ومع ذلك، ذكرت قناة فوكس نيوز يوم الأربعاء، أن ترامب لن يستمع إلى نصيحة التأجيل.

وشهدت مختلف الولايات الأمريكية، الثلاثاء الماضي، انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعدا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.

وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على آخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومى إلى الدعم العسكرى لأوكرانيا.