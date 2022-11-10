رئيسة النواب الأمريكي تهنئ السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، في شرم الشيخ رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد على استراتجية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلع مصر لتطويرها في كل المجالات.

من جهته، أكدت نانسي بيلوسي، على التقدير لجهود مصر ودورها المحورى كركيزة للاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

كما هنأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الرئيس على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومؤكدةً الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.