وزيرة الخارجية الألمانية قبل زيارة للخليج: حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام

في ضوء حرب غزة، ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دول الخليج العمل على مبادرة مشتركة لتحقيق حل الدولتين.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة قبل توجهها إلى الإمارات والسعودية وإسرائيل: "العودة لتدبر وعد العيش جنبا إلى جنب - في دولتين - هو وحده ما يمكن أن يحقق للإسرائيليين والفلسطينيين حياة في سلام وأمن وكرامة... في ظل هذا التمزق الذي يصعب حله، من المهم ألا نفقد استشراف المستقبل".

وأضافت بيربوك: "لا ينبغي إفساد فرصة إسرائيل التاريخية لتحقيق سلام مع جيرانها العرب، لأن هذا هو بالضبط هدف الإرهابيين"، موضحة أنه حتى في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن، أو توفير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أو الحيلولة دون انتشار العنف على المستوى الإقليمي، ليست هناك "فرصة للنجاح إلا إذا تعاوننا مع دول الخليج ".

وأكدت بيربوك أن إسرائيل يمكنها الاعتماد بشكل راسخ على ألمانيا في الدفاع عن نفسها ضد حماس، وقالت: "نتعاضد بصفتنا دول ديمقراطية"، مضيفة أنه يتعين على إسرائيل بطبيعة الحال أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، وقالت: "التطلع لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أمر محوري في ذلك"، مضيفة أن السكان في غزة بحاجة ماسة إلى الإمداد بالضروريات – الماء والغذاء والدواء – "حتى يمكن تخفيف معاناتهم إلى حد ما".

وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة في أبو ظبي، ثم تتوجه في المساء إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث تجري غدا السبت محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. وفي إسرائيل تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وزعيم المعارضة يائير لابيد، من بين آخرين.

وبناء على طلب الفلسطينيين، تنعقد قمة عربية طارئة في الرياض غدا السبت بشأن الحرب في غزة. وتتولى السعودية حاليا رئاسة الجامعة العربية.