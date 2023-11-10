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محمد يوسف يحتفل بذكرى التتويج بدوري أبطال إفريقيا

الشروق
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 3:46 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 3:46 م

احتفل محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي بالذكرى العاشرة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمد يوسف قد قاد الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا عام 2013، بعدما تعادل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وفاز عليها إيابًا بهدفين دون رد.

ونشر محمد يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين لاحتفاله بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعلّق عليها قائلةً: "10 نوفمبر 2013 تاريخ سيظل عالقًا في ذاكرة كل جمهور الأهلي بالفوز باللقب الإفريقي الثامن.. كأس الأميرة السمراء".

وأضاف: "فخور بهذا الإنجاز العظيم مع منظومة النادي الأهلي، وتشجيع جمهور لا مثيل له.. في المرة قبل الحلوة ومجلس إدارة داعم، ومساند وجيل ذهبي من اللاعبين".

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلًا: "مزيد من البطولات يا أهلي".


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