مظاهرات حاشدة في عدة مدن بالمغرب تضامنا مع غزة

شارك آلاف المغاربة بعدة مدن عقب صلاة الجمعة اليوم، في وقفات تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ أكثر من شهر مخلفا آلاف الضحايا المدنيين.



وشهدت عدة مدن مثل بني ملال وواد زم والدار البيضاء (شمال)، وتازة (شرق)، وبركان (شمال شرق)، وقفات عقب صلاة الجمعة، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات مساندة للقضية الفلسطينية وداعمة لمقاومة، وفقاً لوكالة الأناضول.​​​​​​​



وردد المشاركون في الوقفات شعارات تدعم فلسطين وصمود شعبها خاصة في غزة، ومنها: "غزة غزة، رمز العزة"، "يا شهيد ارتاح ارتاح، سنواصل الكفاح"، و"نحو النصر والتحرير، يا حماس سيري سيري (تقدمي)".



ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصيب أكثر من 26 ألفا، كما قتل 183 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية.