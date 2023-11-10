الزمالك يهزم البنك الأهلي في دوري سيدات اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك سيدات على البنك الأهلي بنتيجة 40-19، في إطار الجولة السادسة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن فريق الزمالك سبق و فاز على نظيره سبورتنج بنتيجة 26-25، في المباراة السابقة التي جمعت بينهما السبت الماضي على الصالة المغطاة بالقلعة بنادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يلتقي سيدات يد الزمالك مع فريق الأهلي في الجولة السابعة من الدور ذاته غداً السبت في تمام الثامنة مساءً على الصالة المغطاة بنادي الزمالك.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك كلا من: أمجد عويس مديراً فنياً، ورضا حسين مدرباً عاما ومحمد السباعي مخططا للأحمال، ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى، والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي .