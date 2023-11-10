الصليب الأحمر: نعجز عن إيصال الأطفال المصابين بالبتر إلى المستشفيات بغزة

رفض المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هشام مهنا، التعليق على تصريحات رئيس هيئة تنسيق الشئون المدنية في الأراضي الفلسطينية -التابعة لوزارة دفاع الاحتلال- موشيه تيترو، الخميس، بشأن «عدم وجود أزمة إنسانية في قطاع غزة».

وقال خلال مقابلة لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، إن قطاع غزة يمر بأوضاع إنسانية وصفها بـ «البائسة والمتدهورة» إلى أقصى الحدود، مشيرا إلى معاناة الجرحى من صعوبات الوصول إلى المستشفيات لتلقي الرعاية والعلاج جراء القصف.

وتابع: «شاهدت أطفالا ملقون في الشوارع وقد تعرضوا إلى إصابات بالغة تصل إلى بتر الأطراف ولا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات»، لافتا إلى تعرض قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء زيارتها إلى مستشفى القدس إلى إطلاق نار مباشر من الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى تعرض شاحنتين للضرر من بين 5 سيارات تحمل مساعدات إغاثية للمستشفى إلى جانب إصابة أحد السائقين، لافتا إلى أن مجمع الشفاء الطبي يحوي عشرات آلاف من النازحين داخل ساحة المستشفى.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء أن يشهد القطاع مزيدا من التدهور في الأوضاع الإنسانية على مختلف الأصعدة خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن غزة تشهد منذ الثامن من أكتوبر حالة من الغياب التام لاحترام القانون الإنساني المنادي بحماية المدنيين والفرق الطبية.