اتحاد الكرة يعلن تحويل رئيس بيراميدز للجنة الانضباط بعد هجومه على التحكيم

أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تحويل ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إلى لجنة الانضباط بعد تجاوزه في حق الحكام.

وكان فريق بيراميدز قد ودع منافسات بطولة كأس مصر من الدور قبل النهائي، بعد خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح مساء يوم الأربعاء الماضي.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "كرة القدم هناك انفعالات كثيرة، وهناك عقوبات أيضًا، واتحاد الكرة قرر تحويل عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، ولا أحد يتدخل في عمل اللجنة وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده".

وأضاف: "من واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصا في وجود فيتور بيريرا المسؤول عن الحكام، ونعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد لكن هناك تجربة جديدة لها أيضا إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونون مستقبل التحكيم المصري".

وأتم: "مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين، واتحاد الكرة المسؤول بالطبع عن تنظيم المباراة، والكلام لازال باكرًا حول الحضور الجماهيري، ونتمنى امتلاء المدرجات خصوصا في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين حاليا، وهو ما يشجع الجهات المعنية بزيادة الأعداد الجماهيرية".