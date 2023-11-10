يعاني فريق الأهلي من غيابات عديدة في صفوفه خلال مواجهة الجونة، غدا السبت، في بطولة الدوري.

خرج من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي 11 لاعبا لأسباب مختلفة.

يتصدر الغيابات، محمود عبد المنعم (كهربا)، هداف الفريق، لتنفيذ عقوبة إيقافه 6 مباريات محلية.

وتشمل القائمة أيضا، علي معلول الذي يتعافى من إصابة في العضلية الخلفية، ورضا سليم الذي أجرى جراحة بعد كسر في الترقوة.

كما استبعد كولر، كل من حمزة علاء، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمود متولي، لعدم اكتمال تعافيهم بدنيا بعد إصابات مختلفة.

وخرج صلاح محسن، ومحمد الضاوي كريستو بخلاف الثنائي الشاب، معتز محمد ومحمد زعلوك من حسابات مدرب الأهلي لأسباب فنية.