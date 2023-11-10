إصابة سيدة سقطت من قطار بالشرقية

أصيبت سيدة بكدمات وجروح بالغة؛ إثر سقوطها من قطار في محطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود غشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول أمل م ال، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، مصابة بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

تبين حدوث إصابة السيدة إثر تعرضها للسقوط من القطار بمحطة مشتول السوق، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات دون توقف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.