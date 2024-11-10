ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالنزهة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية في منطقة النزهة.

بدأت الواقعة عندما ضُبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، مقيمين بمحافظة القليوبية تخصص نشاطهما الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.