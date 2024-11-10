موسكو ترى إشارات إيجابية من انتخاب ترامب

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو اليوم الأحد، إن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة يرسل "إشارات إيجابية".

وقال بيسكوف "خلال حملته الانتخابية، تحدث ترامب عن تحقيق أشياء من خلال صفقات، وأنه يستطيع إبرام صفقة تؤدي إلى السلام".

وأضاف بيسكوف "على الأقل هو يتحدث عن السلام. إنه لا يتحدث عن مواجهة. إنه لا يتحدث عن الرغبة في تكبيد روسيا هزيمة استراتيجية. وهذا يميزه بطريقة إيجابية عن الإدارة الحالية".

وخلال الحملة الانتخابية الأمريكية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أفضل بالنسبة لروسيا، حيث أنهما ينتهجان سياسات يمكن التنبؤ بها.

وقال بيسكوف إن ترامب لا يمكن التنبؤ بسياساته بنفس القدر، ولهذا السبب يتعين الانتظار لرؤية ما إذا كان سينفذ إعلاناته خلال الحملة الانتخابية.

وقدم بوتين التهنئة لترامب يوم الخميس. ويعتقد المراقبون في موسكو أن ترامب وبوتين يمكن أن يتحدثا هاتفيا قبل تنصيب ترامب في 20 يناير. وقد أوضح بوتين استعداده لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة.