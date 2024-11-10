تقرير: القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية في منطقتي بريانسك وروستوف

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أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 17 مسيرة في منطقتي بريانسك وروستوف ، حسبما أفاد تقرير إخباري روسي اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، قوله:"تم رصد وتدمير 14 مسيرة من طراز الجناح الثابت بواسطة وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأفاد القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف، يوري سليوسار، بأنه تم السيطرة على ثلاث مسيرات بواسطة وحدات الحرب الإلكترونية في سماء منطقة روستوف.

وأضاف:"حاول الجيش الأوكراني الهجوم على كامينسك-شاختينسكي بواسطة مسيرات الليلة الماضية. تم إحباط الهجوم بوسائل الحرب الإلكترونية، وتم إخراج ثلاث مسيرات من طراز الجناح الثابت عن العمل".