الحرس الثوري الإيراني: قتلنا عناصر إرهابية خلال مناورات الأمن شرقي البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، قتله لعناصر «إرهابية» خلال مناورات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي البلاد.

ونقلت وكالة إرنا، مساء الأحد، عن المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن الإيرانية العميد أحمد شفائي، «قتل قواته 3 إرهابيين وإلقاء القبض على 9 آخرين، شرقي البلاد».

وقال العميد شفائي: «على امتداد هذه العملية التي تجري بهدف تطهير منطقة المناورات، لقي 3 إرهابيين حتفهم، بينما تم القبض على 9 آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان».

وأكد المسئول العسكري الإيراني أنَّ القوات الأمنية لدى مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، تمكنت من خلال مناورات الأمن التي بدأت في محافظة سيستان وبلوشستان، في السادس والعشرين من 26 أكتوبر الماضي، من توجيه ضربات قاصمة الى قلب المجموعات الإرهابية الواقعة جنوب شرقي إيران.

وأشار المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن الإيرانية العميد أحمد شفائي، إلى أن عنصرين آخرين من هؤلاء الإرهابيين، سلّموا أنفسهم إلى القوات الأمنية.

وشدد على أن «القادة والمقاتلين لدى القوات الأمنية عازمون على مواصلة التصدي للإرهابيين والمجموعات الشريرة في هذه المنطقة»، وفق تعبيره.