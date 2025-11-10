اليمن: 94 حالة وفاة ونحو 14 ألف إصابة بالحصبة منذ مطلع 2025

أعلن مسئول صحي يمني، اليوم الاثنين، رصد 94 وفاة ونحو 14 ألف إصابة بمرض الحصبة منذ مطلع 2025 في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال تيسير السامعي مسئول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز أكبر محافظات اليمن سكانا، إن السلطات الطبية رصدت 94 حالة وفاة بفيروس الحصبة فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية من بينها 11 حالة في محافظة تعز، منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن عدد حالات الإصابة بالمرض بلغت خلال الفترة ذاتها 13 ألفا و752، منها 1980 حالة في محافظة تعز.

ولفت إلى أن الإصابات بالمرض قد تكون أعلى بكثير في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة الشرعية، حيث توقفت حملات التطعيم واللقاحات منذ فترة طويلة، مما أدى إلى انتشار واسع للمرض بين الأطفال.

ونبه إلى أن هذه الأرقام تعكس كارثة صحية تهدد حياة الأطفال في مختلف المحافظات، مشددًا على الحاجة الملحة إلى إعادة تفعيل برامج التحصين الوطنية وتكثيف حملات التوعية والتطعيم الوقائي.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا كبيرا جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات.

كما يواجه هذا القطاع نقصا حادا في التمويل أدى إلى توقف العديد من البرامج الطبية، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات صحية، وفقا لتقارير أممية.