متهم في قضية نورد ستريم يتهم السلطات الإيطالية بسوء المعاملة داخل السجن

قدم رجل أوكراني محتجز في إيطاليا، ومتهم بالتورط في تفجير خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق عام 2022، اتهامات خطيرة ضد السلطات الإيطالية، متهماً إياها بسوء المعاملة أثناء فترة احتجازه.

وقال المتهم، الذي تم التعريف به باسم "سيرهي ك" تماشيا مع قوانين الخصوصية، في رسالة نقلها محاميه نيكولا كانيستريني اليوم الاثنين: "يتم احتجازى تحت حراسة مسلحة، في عزلة تامة وتحت مراقبة مستمرة".

ومن المقرر أن يتم تسليم الرجل إلى ألمانيا لمحاكمته جنائيا، لكنه بدأ إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، قائلا إن "الإيطاليين يتجاهلون طلباتي وينتهكون حقوقي كأسير حرب وكإنسان".

ونشر كانيستريني الرسالة، التي كتبت باللغة الأوكرانية، مشيرا إلى أنها لم يتم تسليمها له عبر القنوات الرسمية.

وكانت محكمة في مدينة بولونيا قد وافقت مؤخراً على تسليم "ك" إلى السلطات الألمانية، لكن كانيستريني قال إنه سيعيد القضية إلى المحكمة العليا في روما ويقدم استئنافا جديدا.

يذكر أن المحكمة كانت قد أوقفت بالفعل عملية التسليم مرة واحدة في السابق، ولا يزال من غير الواضح متى سيتم عقد الجلسة المقبلة في محكمة النقض.