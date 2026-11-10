- تجار لـ«الشروق»: خروج صغار المربين من دورات الإنتاج وارتفاع الأعلاف وتكاليف التشغيل وراء موجة الزيادات.. وتوقعات بمزيد من الارتفاع خلال الشتاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أسواق الأقصر ارتفاعا بنحو 43% مقارنة بآخر مستوى منخفض شهدته خلال شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد سعر الكيلو من 63 جنيها إلى 90 جنيها للمستهلك، بزيادة بلغت 27 جنيها، وسط تراجع المعروض في الأسواق وارتفاع الطلب، بالتزامن مع زيادة أسعار اللحوم البلدية، التي وصل سعر الكيلو الصافي منها إلى نحو 430 جنيها.

وقال أحمد السليمي، تاجر دواجن في الأقصر، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الدواجن يتمثل في توقف عدد كبير من صغار المنتجين عن إدخال دورات إنتاج جديدة، بينما اتجه مربون آخرون إلى خفض حجم إنتاجهم إلى النصف تقريبا، وهو ما انعكس على حجم المعروض في الأسواق، في الوقت الذي ارتفع فيه طلب المواطنين على الدواجن باعتبارها بديلا أقل تكلفة للحوم البلدية بعد الزيادات الأخيرة في أسعارها.

وأضاف السليمي، لـ"الشروق"، أن الأسعار الحالية، رغم ارتفاعها بالنسبة للمستهلكين، تمثل مستوى عادلا من وجهة نظر المنتجين، مشيرا إلى أن عددا من المربين فضلوا الخروج من سوق الإنتاج خشية تكرار الخسائر التي تعرضوا لها خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، عندما تراجعت أسعار الدواجن بصورة كبيرة رغم استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما تسبب في خسائر فادحة، خاصة لصغار المربين الذين لم يتمكنوا من تحمل الفارق بين تكلفة التربية وسعر البيع.

وأوضح أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن حاليا تصل إلى نحو 70 جنيها، بينما يبلغ سعر البيع حاليا من المزرعة قرابة 80 جنيها، معتبرا أن الفارق بين التكلفة وسعر البيع يوفر عائدا مناسبا للمربين، ويساعدهم على الاستمرار في الإنتاج، مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت فيها الأسعار تراجعا إلى مستويات أقل من التكلفة الفعلية.

من جانبه، أرجع محمد المنشاوي، تاجر دواجن في الأقصر، جانبا من الارتفاع الأخير إلى زيادة أسعار الأعلاف، التي تمثل المكون الرئيسي في تكلفة تربية الدواجن، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية والتحصينات ومستلزمات التشغيل، فضلا عن زيادة تكاليف الطاقة والعمالة، موضحا أن ارتفاع تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الذرة الصفراء وفول الصويا، في ظل تغيرات أسعار الصرف وتكاليف الشحن، انعكس بدوره على أسعار البيع للمستهلكين.

وأشار المنشاوي عبر "الشروق" إلى أن السوق قد يشهد زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء، نتيجة ارتفاع الأعباء التي يتحملها المربون، وفي مقدمتها تكاليف التدفئة داخل مزارع الدواجن، إلى جانب نفقات التحصينات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي تنشط مخاطرها خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن هذه المصروفات الإضافية ترفع تكلفة الدورة الإنتاجية، وهو ما قد ينعكس في النهاية على أسعار البيع للمستهلكين.