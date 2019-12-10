بيان رسمي يعلن تحقيق تقدم في المفاوضات الفنية حول سد النهضة

نشر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية بيانا رسميا من وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان عقب الاجتماعات التي عقدوها في واشنطن أمس الإثنين، مع وزراء الري بالدول الثلاث وبحضور ورعاية وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.



وأشاد الوزراء في بيانهم بدور المراقب والمسهّل الذي تلعبه الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأعلن البيان -لأول مرة- أن الوزراء لاحظوا التقدم المحرز في الاجتماعات الفنية بين وزراء الموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة.



وأضاف البيان أنه قد تم الاتفاق على أن الاتجاه الاستراتيجي للاجتماعين التقنيين المقبلين يجب أن يركز على تطوير قواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها.



وذكر الوزراء أن الدول الثلاث تدرك أن هناك فوائد كبيرة لها جميعا في وضع قواعد ومبادئ توجيهية لمعالجة ظروف الجفاف، ستشمل القواعد والمبادئ التوجيهية تدابير تخفيف الجفاف بناءً على التدفق الطبيعي في سنة معينة، ومعدلات إطلاق المياه من السد.

وسيتم تطبيق هذه القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السد، بواسطة إثيوبيا، مع إمكانية تعديلها من قبل الدول الثلاث، وفقا للظروف الهيدرولوجية في سنة معينة.



وأعلن البيان عقد اجتماع آخر في واشنطن في 13 يناير 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية القادمة في الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.



يذكر أن الاجتماع الفني الثاني عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، وسيعقد الاجتماع الفني الثالث في 21 و 22 ديسمبر الجاري في الخرطوم.

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