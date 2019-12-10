فتح الله: طلبت مستحقاتي بالزمالك أولا قبل تولي منصب مدير الكرة

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تحدث محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق، عن آخر تفاصيل أزمة مستحقاته لدى القلعة البيضاء وموقفه من تولى منصب مدير الكرة.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس الإثنين: "قصة مستحقاتي لدى الزمالك تم جدولتها على نظام مريح للنادي في أزمته المالية الحالية".

وتابع: "كنت أسعى من البداية لإنهاء أزمتي مع الأبيض بشكل ودي".

وأضاف: "تلقيت اتصالًا من المستشار مرتضى منصور حول مستحقاتي وجدولتها".

وأوضح: "بعدها طلب مني تعيني في منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، أجبته بأنه شرف لي ولكن ننهي الأمور المادية الخاصة بي أولًا".

واختتم: "أي لاعب شارك مع الأبيض يومًا ما سيركض سريعًا عندما يطلبه النادي في أي منصب".