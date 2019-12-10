زيدان: إصابة هازارد تحت السيطرة

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن إصابة نجم الفريق إيدين هازارد، تحت السيطرة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الملكي وكلوب بروج، في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا: "إصابة هازارد تحت السيطرة، إنهم يعرفون تمامًا ما هي مشكلته، وأتمنى أن تكون مدة غيابه أقل من المتوقع".

وأضاف زيزو: "الشيء المهم بالنسبة له هو التحلي بالصبر، إنه ليس وقتًا مناسبًا له ولنا، ولكني آمل أن يأتي العودة بسرعة معنا ".

وكان النجم البلجيكي قد تعرض لكدمة في الكاحل في قدمة اليمنى، أمام باريس سان جيرمان ضمن مباريات الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وعن المباراة أمام بروج تابع زيدان: "إنني أتطلع إلى مباراة صعبة للغاية، أمام فريق يرغب في أن يتأهل للدوري الأوروبي، وبالنسبة لنا ليست مباراة ودية، إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا ونحن نريد الفوز".

ويحتل ريال مدريد، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 من البطولة، المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما يحتل بروج المركز الثالث برصيد 3 نقاط.