 شركة طيران العال الإسرائيلية تدرس تسيير رحلات جوية مباشرة إلى المغرب - بوابة الشروق
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شركة طيران العال الإسرائيلية تدرس تسيير رحلات جوية مباشرة إلى المغرب


نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:37 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:37 م

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها تدرس إمكانية تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة توصل البلدين لاتفاق لبدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

وأضافت الشركة في بيان أن مثل تلك الرحلات "ستحظى بشعبية لدى الإسرائيليين"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

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