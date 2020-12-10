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قال المستشار البارز في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، اليوم الخميس، إن المغرب وإسرائيل سيقومان "على الفور" بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب.

وذكر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، أن الطرفين سيقومان "بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية".

وتابع كوشنر قائلا: "حققت الإدارة الأمريكية اليوم خطوة تاريخية أخرى. الرئيس ترامب أبرم اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل في رابع اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية مسلمة في غضون 4 أشهر".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.