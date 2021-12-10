 ماكرون والمستشار الألماني الجديد يبحثان سبل معالجة أزمات الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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ماكرون والمستشار الألماني الجديد يبحثان سبل معالجة أزمات الاتحاد الأوروبي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 4:07 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 4:07 م

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم/الجمعة/، المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، في العاصمة "باريس"، لمحاولة التوصل إلى أرضية مشتركة من أجل معالجة الأزمات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وذكرت قناة (فرنسا 24) أن ماكرون أعرب عن تهانيه لشولتس لانتخابه مستشارًا جديدًا لألمانيا.
وأوضح ماكرون أن زيارة شولتس لفرنسا تعد لحظة مميزة للغاية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وإجراء محادثات بشأن بعض القضايا الأوروبية والدولية.
وأضافت القناة أنه من المقرر أن يتوجه المستشار الألماني الجديد إلى بروكسل عقب زيارته لفرنسا؛ حيث سيلتقي هناك بالسكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج وعدد من المسئولين الآخرين.

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