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توسيع أهلية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في كندا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 11:41 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 11:41 م

وسعت مقاطعة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، من أهلية الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس "كوفيد-19" لمن هم 18 عاما أو أكبر بدءا من الرابع من يناير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه المقاطعة الرئيسية في كندا عن 1453 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة الصحة الكندية كريستين إليوت، في مؤتمر صحفي: "نتوقع أن تكون الأشهر المقبلة صعبة للغاية".

وبالمثل، تقول الحكومة الكندية إن أي أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يشاركون في الألعاب الرياضية أو الأنشطة الترفيهية الأخرى سيُطلب منهم إظهار دليل على التطعيم اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري.

وحذرت الحكومة من التجمعات خاصة في فترة عطلات الأعياد المقبلة، حيث تفرض أونتاريو إجراءات قوية لإثبات التطعيم مع انتشار متحور أوميكرون.

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