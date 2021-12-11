الصحة تحذّر من الخلطة السحرية: لو كان الماء دواء فلا تحصلوا عليه إلا بوصفة طبية

حذّر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، من خطورة ما تُعرف بـ"الخلطة السحرية" التي يُزعم أنّها تعالج من الإنفلونزا.



وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "لو كان الماء دواء فلا تحصلوا عليه إلا بوصفة طبية".



وأضاف أنّ هذه الخلطة عبارة عن مضاد حيوي ومسكن للألم والكورتيزون، موضحًا أن المضاد الحيوي ليس علاجًا للفيروسات كما أنّ مرضى السكر والضغط قد يتأثرون بشدة من الكورتيزون.



وأشار إلى أن استخدام مسكنات الألم بكثرة قد يؤدي إلى مشكلات صحية شديدة بينها الفشل الكلوي.



وحقنة البرد أو حقنة الخلطة السحرية تتكون من مضاد حيوي، والكورتيزون، ومُسكِّن للألم، واشتهرت هذه الحقنة على أنّها الحل الأسرع لنزلات البرد مع الحفاظ على تدفئة جيدة للجسم، وفي اليوم التالي تشعر بأنك لست مُصابًا بالبرد.



وحذّرت هيئة الدواء من هذه الحقنة، وقالت إنّها لا تعالج نزلات البرد، وأشارت إلى أنه لا يوجد علاج مُحدد لنزلات البرد، وإنّما يتم استخدام بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف هذه الأعراض، وتحت إشراف الطبيب.