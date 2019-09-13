قرر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بشكل غير متوقع، توفير احتياطيات إضافية لدعم الميزانية العامة للبلاد، في خضم حملة انتخابية محتدمة، بعد أن هددت موجة الإنفاق الحكومي التي سبقت موعد الانتخابات بزعزعة الاستقرار المالي للبلاد.

وأصدرت الحكومة في ساعة متأخرة أمس الخميس قرارا جاء فيه أنها سوف توفر احتياطيات إضافية للميزانية بقيمة 350 مليار فورنت (1ر1 مليار دولار) خلال العام الجاري، من خلال خفض إنفاق الوزارات وتأجيل استثمارات لم تحددها.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا لوزارة المالية جاء فيه أن هذه الخطوة سوف "تعزز الاستقرار المالي، وتحسن مناخ الاستثمار".

وتعتبر هذه الخطوة تغييرا في اتجاه الحكومة التي كانت ضاعفت الانفاق في وقت سابق بغرض استمالة الناخبين قبل الانتخابات العامة المزمعة العام المقبل.

وكان محافظ البنك المركزي المجري، جيورجي ماتولكسي، أصدر يوم الاثنين الماضي سلسلة تحذيرات من أن الإنفاق الحكومي يشكل "تهديدا جسيما" للاقتصاد الذي يعاني من أسوأ مالية عامة في وسط أوروبا، مع ارتفاع مستوى الدين العام ومعدل العجز.

وبدأ أوربان حملة إنفاق أكثر من 5ر7 مليار دولار قبل الانتخابات المزمعة في نيسان/أبريل المقبل، بما يمثل نحو 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف حكومة أوربان إلى انعاش الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا وزيادة معدلات الدعم لحزب الاتحاد المدني المجري (فيدس) الذي ينتمي إليه أوربان.