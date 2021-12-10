مقتل ما لا يقل عن 55 من المهاجرين بالمكسيك في حادث مروري

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سير لشاحنة في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك إلى ما لا يقل عن 55 شخصا كانت إحداهما تنقل عددا كبيرا من المهاجرين.

وقال حاكم ولاية تشياباس، روتيليو إسكاندون مساء اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) على موقع تويتر، إن هناك أيضا أكثر من 100 جريح.

كانت شاحنة انقلبت يوم أمس الخميس في تشيابا دي كورزو- بالقرب من عاصمة ولاية توكستلا جوتيريز جنوبي المكسيك.

اصطدمت مقطورة الشاحنة التي كانت تحمل المهاجرين فيما يبدو إلى الولايات المتحدة بجسر للمشاة، كما قال رئيس هيئة الحماية المدنية في المدينة المذكورة، لويس جارسيا، في تصريحات لقناة ميلينيو تي في المكسيكية.

وبحسب ما قاله شهود عيان، كانت الشاحنة تسير بسرعة كبيرة خلال المرور بمنحنى.

وغرد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر تويتر: "آسف بشدة بشأن المأساة التي سببها انقلاب مقطورة تقل مهاجرين من أمريكا الوسطى في تشياباس. إنه أمر مؤلم للغاية".

وأعرب روتيليو إسكاندون حاكم ولاية تشياباس في تغريدة عبر تويتر عن تضامنه مع ضحايا الحادث.

وقال إنه أصدر تعليماته لأطقم الإنقاذ بالاهتمام فورا وتقديم المساعدة للمصابين وتعهد بالتحقيق في الحادث والكشف عن المسؤول عنه.

ويحاول مئات الآلاف من المهاجرين الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك كل عام. وتأتي الغالبية من المكسيك أو من إحدى دول أمريكا الوسطى مثل جواتيمالا وهندوراس والسلفادور.