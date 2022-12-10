حملة تموينية مكبرة تغلق مخبزا وتحرر 18 محضرا متنوعا بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بتمكن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية من شن حملة بناحية المحمودية، من تحرير 18 محضرا تتنوع في مجال المخابز.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز أنتج خبزا ناقص الوزن بمقدار 27 جراما للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، وضبط 11 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، كما تم ضبط مخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

وتمكنت الحملة من تحرير خمسة محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.