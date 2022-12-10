تراكم الجليد على الطائرة يلغي رحلة وزيرة خارجية ألمانيا إلى بريطانيا

اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى إلغاء رحلة مقررة لها إلى بريطانيا، بعد أن ‏تعرضت الطائرة التي كانت ستستقلها من دبلن في أيرلندا لعطل، بسبب الجليد المتراكم عليها.‏

وقالت بيربوك في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك، إنها "حزينة جدا" لأنها لم تستطع خلال زيارتها مقابلة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وفقا لقناة "دويتشه فيلة" الألمانية.

وأضافت: "لكن لا يمكنك فعل أي شيء حيال القوة القاهرة - وبالتأكيد ليس بشأن الجليد والثلج غير المتوقعين في دبلن".

ومن المقرر أن تعود إلى برلين بعد أن يتم إزالة الجليد من طائرتها.

وكتب مطار دبلن على "تويتر"، أمس الجمعة، أن الجليد الشديد المتراكم على الطائرات تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.

وفي يوم الخميس الماضي، التقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التقت بنظيرها الأيرلندي، سيمون كوفيني، في دبلن بأيرلندا.

وكانت بيربوك حريصة على السفر إلى المملكة المتحدة لتأكيد أهمية شراكة ألمانيا مع بريطانيا، على الرغم من المشاكل الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكان اجتماع وزيرة الخارجية الألمانية مع نظيرها البريطاني، جيسم كليفرلي، قد تم تأجيله مرتين من قبل، الأولى عندما تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باستقالته، والثانية بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تخرج فيها مشاكل الطائرات عن مسار الدبلوماسية الألمانية، ففي عام 2018، غابت المستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بعدما اضطرت طائرتها للهبوط بعد وقت قصير من مغادرتها برلين.