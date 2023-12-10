صحة البحيرة: استمرار رفع حالة الطورائ بجميع المنشآت الصحية خلال الانتخابات الرئاسية

شدد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، على الاستعداد الدائم والجاهزية بأعلى كفاءة استعدادا لأي أمور طارئة خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال جميعة، إن إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد الصعيدي، تقوم بالمتابعة المستمرة لسير عمل الانتخابات الرئاسية ومتابعة استعداد جميع غرف الطوارئ بالبحيرة، وكذلك التنسيق مع الوزارة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة،

وتجهيز فريق الانتشار السريع ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، مع الربط الدائم مع غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية.

كما تقوم غرفة الطوارئ (137) بالمديرية، بجانب ذلك بإزالة أية معوقات في العمل، ومتابعة وحل المشكلات القائمة، لتسكين حالات العنايات والحضانات والرعايات داخل المستشفيات، والحرص على تقليل قوائم الانتظار، وتقوم كذلك بالربط بين جميع المستشفيات لتوفير أماكن شاغرة لاستغلالها لتقليل حالات الانتظار الموجودة بالغرفة المركزية.

ويأتي ذلك تنفيذًا للمشروع القومي الرئاسي والمبادرة التي أطلقها الرئيس لتخفيف آلام المرضى، والحد والتقليل من حالات الانتظار المتواجدة بالمستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة، وتوفير كل الدعم لتقليل حالات الانتظار، وتسكين جميع الحالات على سيستم مشروع رعايات مصر المشروع القومي للرعايات والحضانات.